Франсішку Консейсау

Вік: 21 рік

Амплуа: вінгер

Клуб: Порту

Transfermarkt: 22 млн євро

Статистика у збірній Португалії: 3 матчі, 1 гол

Не подумайте, що фортуна ігнорувала Роналду. Вона реготала з ветерана португальців на всю 40-тисячну арену у Лейпцигу. Кріш вийшов на поле у своєму 208-му матчі за націонал і згоряв від нетерпіння, щоб оформити 131-й гол у футболці головної команди батьківщини. Це ж його рекордне – шосте Євро!

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Варто віддати належне – Роналду номер не відбував, і навіть у свої 39 років залишався найпомітнішою персоною на полі. Набігав на усі подачі, чимало пробивав по воротах (і хибив), відібрав у Бруну перспективний штрафний, розмовляючи із собою перед ударом. А яким розкішним пасом п’яточкою він нагородив Вітінью! Проте перший м’яч у ворота чехів стався автоголом, а другий і переможний забив новачок, який двома хвилинами раніше вийшов на заміну. Ні, ну ви бачили таке?!

Героєм Португалії став Франсішку Консейсау, для якого це був лише третій вихід у складі національної збірної. На радощах вінгер зірвав зі себе футболку і відсвяткував з оголеним торсом, по-олдскульному, як це робив його батько. Сержіу Консейсау феєрив 24 роки тому – на Євро-2000. Уболівальники, яким за 30, добре пам’ятають його епічний хет-трик у ворота Олівера Кана, коли у Роттердамі збірна Німеччини була розбита – 0:3. Після того незабутнього літа Сержіу перейшов із Лаціо в Парму, потім трохи пограв у Інтері, бельгійському Стандарді і навіть ПАОКу.

Понад десять останніх років Консейсау-старший працює головним тренером, зокрема очолював Брагу та французький Нант. Але справжній успіх прийшов до нього в Порту. За сім років він приніс "драконам" одинадцять титулів, серед них – три чемпіонства, і повоював у Лізі чемпіонів. А ще підтягнув до рівня першої команди двох своїх синів – Родрігу і Франсішку. Перший надовго у клубі не затримався і зараз виступає за Цюріх. Натомість другий самоствердився далеко від дому – в Аяксі, а до Порту в сезоні 2023/24 перейшов на правах оренди. Є у тренера ще й третій син-футболіст – Сержіу-молодший, 27 років, який бігає у скромному Фейренсе. І четвертий – Мойзес із клубу Лейшоеш. Загалом дружина Консейсау народила йому аж п’ятьох наслідників. Нівроку!

Повернімося до Франсішку. Приїхавши на Драгау з Амстердама, син головного тренера ловив на собі іронічні посмішки: "Гратиме по блату". Проте в грудні минулого року він забив Дмитру Різнику, доклавшись до побиття Шахтаря (5:3). А сезон завершив із показником 8 голів + 8 асистів. Зовсім непогано, як для "татусевого синочка". Зараз Порту викупив 21-річного таланта за понад 10 мільйонів євро. Але є одне "але".

Сержіу Консейсау більше не головний тренер "драконів". Він потрапив у немилість до нового президента клубу – усім відомого, але дещо призабутого Андре Віллаша-Боаша. Тож тепер Франсішку, можливо, буде навіть легше у психологічному плані – відпаде страх розчарувати, підставити батька. Та й не факт, що новий сезон нападник розпочне у Португалії. Інтерес до його персони приписують Челсі, Борусії Д, РБ Лейпциг і навіть самому Реалу, яким доведеться викласти мінімум 30, а то й усі 45 млн євро. Цей чемпіонат континенту може стати для Франсішку перепусткою в новий, максимально елітний світ.

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