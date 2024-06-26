Матяж Кек

Вік: 62 роки

Амплуа: головний тренер

Статистика у збірній Словенії: 47 перемог, 28 нічиїх, 32 поразки

Погодяться, мабуть, усі: група С виявилась найнуднішою на Євро-2024 з величезним відривом. У п’яти зі шести матчів розписана нічия, забито лише сім м’ячів. Це що за неподобство таке?! Проте на цьому запліснявілому фоні виділяється маленьке диво – збірна Словенії. Головна команда двомільйонної країни виглядала сильнішою за Сербію і вже точно нічим не поступалася Данії та Англії. Трьох очок вистачило, щоб вперше в історії пробитися до плей-офф чемпіонатів Європи.

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Творець словенського дива – ось цей скромний пан у чорному спортивному одязі і такій же кепці. Своєму стилю (напевно – на фарт) він не зраджував у жодному з трьох поєдинків, радше нагадуючи вчителя фізкультури, олдскульного коуча на кшталт Кварцяного чи Гамули, ніж легенду словенського футболу. А він таки легенда. Матяж Кек.

Matjaž Kek



• Awans na MŚ 2010

• Pierwsze zwycięstwo na MŚ (1:0 Algieria)

• Pierwszy awans Słowenii na EURO od 24 lat

• Awans do 1/8 finału EURO 2024



Facet dla tego małego geograficznie kraju jest legendą za życia.

pigac. si #EURO2024 pic.twitter.com/9umA7REahQ — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) June 25, 2024

Усе почалося з його батька. Франк Кек був професіональним футболістом і виступав за місцевий Марібор у 60-х. Син, надихнувшись романтикою копаного м’яча, теж взув бутси. У першій половині 80-х Кек-молодший самоствердився на позиції оборонця у тому ж таки Маріборі. Часто підключався до атаки і немало забивав. Далі переїхав у чемпіонат сусідньої Австрії. Спершу – клуб Шпітталь-Драу, назву якого ви чуєте вперше і востаннє. А ось наступний клуб Кека – ГАК із Граца – відомий усім. Тут словенець відбігав довгих вісім років і у середині 90-х повернувся догравати у рідний Марібор, з яким встиг взяти три чемпіонські титули. Кар’єру закінчив у 1999-му, якраз напередодні сенсаційного прориву "темної конячки" в груповий етап ЛЧ, де її вже чекало київське Динамо. Цікаво, що за збірну Словенії наш герой зіграв лише один матч – ще у 1992-му проти Кіпру.

Зате на тренерській стезі Матяж взяв нову, значно вищу ноту. Наразі можемо виділити чотири успішні проекти менеджера Кека. Перший – все той же Марібор, який у першій половині нульових під керівництвом молодого тренера двічі став чемпіоном Словенії, а також здобув національний Кубок. Другий проект – це збірна Словенії 2007-11 років. У стиках за путівку на ЧС-2010 андердоги поставили на коліна явного фаворита – Росію з її Аршавіним, Акінфєєвим, Кержаковим і Хіддінком (1:2, 1:0). Чудово стартували і на полях Південної Африки – перемога над Алжиром. Потім були 2:2 зі США і мінімальна поразка від Англії. Попри невихід у плей-офф, маленька європейська збірна справила гарне враження. Кека звільнили у наступній відбірковій кампанії, коли Словенія не змогла кваліфікуватися на Євро-2012.

Третій успішний проект Матяжа – хорватська Рієка, де він провів плідних п’ять років. Вперше в історії привів клуб до титулу чемпіона Хорватії, а також двічі круто залітав із хорватами у єврокубки. Чого лише варті перемоги над Міланом, Штутгартом, Фейєнордом, Ференцварошем, Шерифом, конкурентна боротба з Бетісом, Ліоном, РБ Зальцбург.

Наприкінці 2018-го Кек вдруге очолив збірну Словенії – і працює дотепер. За цей час команда запам’яталася рекордною у своїй історії серією з восьми матчів без поразок, пробилася у дивізіон В Ліги націй, а також кваліфікувалася на чемпіонат Європи у Німеччині, звісно ж.

Rom pom pom, še ne gremo domov pic.twitter.com/PdAbfKGvJB — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 25, 2024

Тренер уже переплюнув свого єдиного історичного конкурента на цьому посту – Сречко Катанєца. Той виводив Словенію на Євро-2000, де набрав 2 очки, і ЧС-2002 (три поразки, нуль балів). Тепер залишилося попрацювати хіба що над здобуттям дебютної перемоги на чемпіонаті Європи. Матяж налаштований дуже рішуче. Перед стартовою грою проти Данії він був незадоволений формою Беньяміна Вербіча і ще двох підопічних. "Без тренувань це неможливо. Нам потрібні здорові і добре готові гравці, адже команді знадобляться темп та агресія". Темп та агресія! Така бадьора словенська збірна нам подобається.

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