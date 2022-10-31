Лідер "біло-синіх" Віталій Буяльський точно може записати собі в актив протистояння проти Кривбаса (3:1).

Українська Прем'єр-ліга назвала Буяльського найкращим футболістом 10-го туру, повідомляє сайт змагань. Це результати опитування експертної ради, до якої входять Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин та Яворський.

Динамо – Кривбас – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Окрім цього, 29-річний лідер киян визнаний гравцем матчу проти Кривбаса за версією фанів столичного клубу. За Віталія віддали свій голос 59% респондентів з майже 3-х тисяч. Друге місце посів Владислав Ванат (28%), а третє – Віктор Циганков (4%).

Поточного сезону Буяльський провів 19 поєдинків у всіх турнірах за "біло-синіх". Встиг відзначитись вісьмома голами й чотирма результативними передачами.

Динамо переграло Кривбас, покаравши за страхітливі помилки – Ванат і Буяльський зробили справу за блідого Циганкова