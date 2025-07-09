Герой Челсі у півфіналі КЧС зробив важливу заяву після дубля у ворота рідного клубу: "Я можу перепросити..."
Форвард Челсі Жоао Педро поділився враженнями від перемоги над Флуміненсе з (2:0) у півфіналі Клубного ЧС.
"Думаю, що це був сон. Не думаю, що це могло скластися ще краще. Два голи. Тепер потрібно думати про фінал. Дуже радий, що забив два голи.
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Я радий забити перший гол за Челсі, але також я знаю, що цей турнір дуже важливий для Флуміненсе. Я можу перепросити, але я професіонал, граю за Челсі. Мені платять за те, щоб я забивав голи, і я був щасливий забити", – цитує Педро ВВС.
Нагадаємо, Педро – вихованець бразильського Флуміненсе. У січні 2020-го перебрався на Туманний Альбіон і виступав за Уотфорд. Улітку 2023 року він перебрався до Брайтона, а вже цього літа приєднався до Челсі. Ці два голи стали для нього дебютними у складі лондонського клубу.
Додамо, що другий півфінал Клубного ЧС ПСЖ – Реал відбудеться сьогодні, 9 липня, о 22:00.