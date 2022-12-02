Переданий Діановим мільйон – це частина грошей, які українці зібрали на його лікування. Позаяк витрати на реабілітацію героя взяв на себе Шахтар, то захисник України вирішив передати частину коштів іншим людям, які їх потребують.

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"Коли нашу справу підтримують найгідніші люди України, це надає неймовірних сил рухатись далі. А ще декілька хвилин спілкування з Михайлом Діановим, справжнім героєм та надзвичайною людиною, дали потужний заряд впевненості у нашій перемозі і у вірності обраного шляху.

Разом ми – неймовірна сила", – йдеться у дописі фонду Трибуна Героїв в Instagram.

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