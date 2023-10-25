Ірао розгромно програв Динамо Батумі в 1/4 фіналу Кубка Грузії. Один із голів у свій актив записав Георгій Цітаішвілі

Кубок Грузії, 1/4 фіналу

Ірао – Динамо Батумі – 1:4

Голи: Коніашвілі, 36 – Цітаішвілі, 7, Мамучашвілі, 16 (п), Пацація, 66, Канадзе, 76

Цітаішвілі, права на якого належать київському Динамо, провів черговий хороший матч за динамівців із Батумі, де виступає в оренді. Цього разу Георгій відкрив рахунок в кубковому матчі – прийняв переведення з протилежного фангу, накрутив кількох опонентів і влучно пробив.

Цітаішвілі оформив хет-трик за 19 хвилин і приніс українському тренеру перемогу 6:0

У нинішньому сезоні Цітаішвілі вже провів у складі грузинського клубу 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів та віддав одну результативну передачу.