Генуя запропонувала прийняти фінал Кубка Лібертадорес

Влада італійської Генуї запропонувала прийняти в себе матч-відповідь фіналу Кубка Лібератадорес-2018, нагадавши про історичний зв'язок міста з обома аргентинськими грандами.

"Дорогі президенти! Наше місто, що історично, культурно та спортивно споріднене з Буенос-Айресом, відчуває глибокий і нерозривний зв'язок із вашими двома престижними клубами, які були створені нашими співвітчизниками-емігрантами на початку XX століття і сьогодні є близнюками з двома нашими – Дженоа та Сампдорією.

Кубок Лібертадорес: другий фінал між Рівер Плейт і Бока Хуніорс знову перенесено

Прикрі події, які сколихнули нас недавно, відродили глибоке відчуття спільності та відновлення нашого коріння. Тому із задоволенням і великою честю повідомляємо, що в нашому місті можна провести ваш важливий і престижний фінальний матч за кубок, дербі аргентинської столиці", – йдеться у заяві генуезької комуни на її офіційному сайті.

In attesa che il 4 dicembre si decida la sede ufficiale, una lettera è stata inviata ai presidenti di @BocaJrsOficial Angelici e @CARPoficial D’Onofrio per invitare i due club, fondati da emigranti genovesi a inizio 900 nel quartiere della Boca, a giocare al Ferraris pic.twitter.com/cbt5YshcAK — CITTÀ DI GENOVA (@ComunediGenova) 26 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що в суботу фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс і травмували кількох гравців "генуезців". Представники Конфедерації південноамериканського футболу кілька разів відкладали початок матчу, а потім перенесли його на вечір неділі. Попередньо поєдинок мав відбутися в неділю о 22:00 за Києвом, але його знову перенесли.