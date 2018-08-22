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"Генуя – в наших серцях": футболісти Серії А вшанують пам'ять загиблих від обвалу мосту спеціальними нашивками

22:06 53 Читать на русском
"Генуя – в наших серцях": футболісти Серії А вшанують пам'ять загиблих від обвалу мосту спеціальними нашивками
"Генуя – в наших серцях": футболісти Серії А вшанують пам'ять загиблих від обвалу мосту спеціальними нашивками

На матчі 2 туру Серії А футболісти вийдуть на поле у формі зі спеціальними нашивками, аби вшанувати пам'ять загиблих внаслідок трагедії в Генуї.

Гравці всіх клубів італійської Серії А вийдуть на матчі 2-го туру в формі зі спеціальними нашивками, присвяченими пам'яті жертв трагедії в Генуї, повідомляє Football Italia.

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На нашивці буде зображений міст і девіз "Генуя – в наших серцях". Клуби також візьмуть участь в зборі коштів для благодійного фонду.

В результаті обвалу моста в Генуї, який відбулося минулого тижня, загинули 43 людини. Після цього був створений фонд допомоги постраждалим і родичам жертв.

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