Гент запропонував за Безуса 1 млн євро – хавбек хоче приєднатися до Пластуна та Яремчука

Півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус невдовзі може змінити команду.

Бельгійський Гент серйозно зацікавлений у запрошенні українського півзахисника Романа Безуса і вже зробив Сент-Трюйдену пропозицію придбати гравця за 1 млн євро, повідомляє Het Nieuwsblad.

"Леганес Луніна перебуває в пошуках воротаря, а трансфер Кравця – дуже показовий", – агент

Зазначається, що нинішній клуб Безуса, який вже повідомив керівництво про бажання піти, хотів би зберегти гравця. Однак остаточне рішення буде приймати власник Сент-Трюйдена.

В поточному сезоні в активі екс-гравця Ворскли, Динамо та Дніпра 4 голи та 3 асисти. До слова, раніше сам гравець повідомив, що ним цікавляться 2 клуби з Англії.

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Варто відзначити, що у складі Гента вже виступають два гравці збірної України – Роман Яремчук та Ігор Пластун.