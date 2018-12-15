Гент з Яремчуком та без Пластуна програв Шарлеруа

Роман Яремчук відіграв майже повний матч проти Шарлеруа в матчі чемпіонату Бельгії, але не відзначився результативними діями, а його команда програла на останніх хвилинах матчу.

Гент у матчі 19 туру бельгійської Про ліги на виїзді зустрічався з Шарлеруа. Для того, щоб зрівнятись із Сент-Трюйденом та Андерлехтом команді необхідно було брати 3 очки.

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Ігор Пластун просидів увесь матч у запасі. Роман Яремчук відіграв 79 хвилин і був замінений. Саме після цього гості і пропустили вирішальний гол. Головним героєм став 19-річний нападник Віктор Осімен, який забив на 87-й хвилині, а "добив" Гент Дьянді на 90+5. У підсумку, Шарлеруа переміг і обійшов команду Яремчука та Пластуна у турнірній таблиці.

Гент впав на 7 сходинку, маючи 28 очок.

Бельгія. Про ліга, 19 тур

Шарлеруа – Гент – 2:0

Голи: Осімен, 87, Дьянді, 90+5

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