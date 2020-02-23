Гент з Пластуном розгромив Сент-Трюйден і продовжив гонитву за Брюгге

У завершальному матчі 27 туру чемпіонату Бельгії Гент на власному полі не залишив шансів Сент-Трюйдену.
Чемпіонат Бельгії, 27 тур
Гент – Сент-Трюйден – 4:1
Голи: Девід, 10 (з пенальті), 26, 63, Квілітая, 14 – Сузукі, 68.
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Команда Йєса Торупа не відчула серйозного супротиву від Сент-Трюйдена в черговому матчі Ліги Жупілє. Героєм поєдинку став канадський форвард Джонатан Девід, який вкотре продемонстрував хороше гольове чуття і високу майстерність у завершальній стадії атаки. Хет-трик 20-річного форварда, за яким стежать скаути європейських грандів, забезпечив Генту комфортну перемогу без великих затрат енергії. Після сьогоднішнього матчу в активі Девіда 18 голів у поточному розіграші чемпіонату.
До слова, увесь матч у складі Гента провів український центрбек Ігор Пластун. А Роман Безус, який виходив зі старту проти Роми, сьогодні залишився в запасі.
Зазначимо, що ця перемога дозволила Генту скоротити своє відставання від лідера турнірної таблиці, Брюгге, до 9 очок.
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