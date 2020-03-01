Гент з Пластуном і Безусом сенсаційно програв аутсайдеру і серйозно відстав від Брюгге

У завершальному матчі 28 туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді поступився Серкль Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, 28 тур

Серкль Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Хоггас, 1.

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Українські легіонери Гента Ігор Пластун та Роман Безус вийшли в основі на матч проти одного з аутсайдерів. Вже на першій хвилині Серкль Брюгге провів масовану атаку, яка завершилася результативним ударом французького хавбека Кевіна Хоггаса.

Втома після протистояння з Ромою в Лізі Європи і самовіддана гра господарів завадили Генту організувати гідну відповідь. Декілька разів Серкль Брюгге виручив голкіпер. Наприкінці матчу господарі відверто затягували час, затримуючись на газоні після кожного єдиноборства.

Ця поразка серйозно зменшила шанси Гента наздогнати Брюгге, який лідирує в турнірній таблиці. Відставання команди Йєса Торупа тепер становить 12 очок.

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