Гент з Безусом і Пластуном втратив переможну серію, розписавши нічию з Андерлехтом

Найбільш українська команда Ліги Жупіле поділила очки з екс-партнерами Макаренка.

Бельгія. Ліга Жупіле, 25 тур

Гент – Андерлехт – 1:1

Голи: Девід, 28 (пен) – Колассен, 14

У складі Гента на гру вийшли два українці: Роман Безус і Ігор Пластун розпочали матч з перших хвилин, а Роман Яремчук залишився в лазареті. За прогнозами, основний форвард збірної України встигне відновитися та набрати форму до Євро-2020.

Безус забив черговий гол за Гент вже на першій хвилині – українець продовжує результативну серію

Гент на правах господаря спробував взяти гру під свій контроль. Безус непогано підтримував атаки: просував м'яч у центрі поля, змінював вектор передачами на фланги. Андерлехт, у свою чергу, гостро відповідав.

Удар австрійського збірника Жуля голкіпер потягнув, однак з наступного стандарту Гент все ж пропустив. Пішла подача у штрафний майданчик, там Пластун не зумів зіграти на випередження, і м'яч долетів до Колассена. Форвард за складною траєкторією пробив під поперечину – Камінскі був безсилим. VAR 3 хвилини визначав, чи був там офсайд.

Повівши в рахунку, Андерлехт продовжив нарощувати ігрову перевагу, а Пластун продовжив губити свою зону. Сарделла ледь не подвоїв рахунок на користь гостей, потім у штрафний майданчик проривалися Колассен і Влап.

Андерлехт домінував, але пропустив несподіваний гол у відповідь. Ньянгбо виконав реактивний рейд лівим флангом і залетів у карну зону, де його збили. Пенальті – Девід відновив паритет з 11-метрової позначки.

Тепер вже Гент відчув впевненість і перейшов до масованих атак. Знову помітним став Безус, однак його удар зі штрафного по горобцях виглядав жахливо. Наприкінці тайму добре проявив себе Пластун: біля власних воріт зіграв головою на перехоплення, а біля чужих – замкнув на ближній стійці подачу з кутового. М'яч трішки розминувся зі стійкою.

Друга половина зустрічі розпочалася з підкату Пластуна – українець перервав перспективний пас у власному штрафному. Загалом по перерві гра трішки заспокоїлася. Гент виглядав значно нижче свого стандарту, господарям не вдавалося побудувати осмислену атаку.

Безус віддав класний пас на ривок, але його партнер заліз в офсайд. Через 10 хвилин після того тренер зняв Романа з гри, випустивши на заміну грузина Квілітаю. Пластун водночас на іншому кінці поля двічі грамотно прочитав епізоди та зіграв на перехопленні.

Щоправда, завадити двом прекрасним шансам Влапа український захисник все одно не зумів. Спершу капітан Андерлехта перевірив голкіпера гострим ударом, а потім вийшов сам на сам. В обох епізодах Камінскі був на висоті.

Гент відповів моментом Деягере, але той не влучив у площину. На останніх хвилинах господарі кілька разів подали у чужий штрафний майданчик, виконали низку небезпечних стандартів, навіть пробили по воротах, проте забити не вдалося.

До фінального свистка рахунок не змінився, а головною подією став дебют Деяна Йовельїча, якого Андерлехт орендував у Айнтрахта. У підсумку – нічия 1:1. Гент втратив 4-матчеву переможну серію, але набрав 49 пунктів і залишився другим у чемпіонаті Бельгії з 8-очковим відставанням від лідера. Андерлехт, маючи 34 бали в активі, перебуває на 9 сходинці.

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