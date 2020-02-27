Гент – Рома – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Бельгійський Гент не зміг переграти італійську Рому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Після виїзної поразки (0:1) "буйволи" пішли великими силами вперед із перших хвилин. Та перетворити велике бажання в голи Генту довго не вдавалося.

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Зрештою, бельгійський клуб забив на 25-й хвилині. Це Безус змістився на фланг і вирізав ідеальну подачу в центр штрафного майданчика на Девіда, який майстерно в дотик переправив м'яч у сітку

Щастя місцевих фанів було недовгим. Уже за 4 хвилини Мхітарян ідеально розрізав на Клюйверта, а той змістився з лівого краю та переграв голкіпера. За такої ситуації Генту потрібно було забивати ще двічі. Та на це клуб із двома українцями в старті вже не спромігся. Отже, далі йдуть римські "вовки".

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