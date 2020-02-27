Гент не дотиснув Рому: Безус створив гол, Клюйверт осоромив Пластуна, команда українців вилетіла з ЛЄ від Фонсеки

Бельгійський Гент з двома українцями в складі розписав нічию з Ромою (1:1) у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та вилетів з турніру. Огляд поєдинку читайте на "Футбол 24".

Перша половина протистояння завершилася мінімальною перемогою команди Паулу Фонсеки. Гент сьогодні на власному полі мав створити сенсацію, аби вийти в наступний раунд Ліги Європи. Роман Яремчук досі травмований, а Ігор Пластун і Роман Безус традиційно вийшли в стартовому складі бельгійців.

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На старті зустрічі пішла гра на зустрічних курсах. Гент застосовував високий пресинг і нічим не поступався Ромі, а головну роль у складі господарів грав Безус. За першу чверть поєдинку Роман завдав 4 ударів. Більш-менш пристойним, щоправда, був лише один з них – коли українець завершив контратаку дальнім пострілом по центру воріт.

Безус виглядав одним з найактивніших на полі – 3 ккючові передачі. Під час пресингу підіймався на одну лінію з форвардами, відпрацьовував назад, отримав жовту за спробу зірвати гостру контратаку фолом на Мхітаряні. Гент діяв з позиції сили, а Роман постійно пропонував себе партнерам, опускався на власну половину, допомагаючи з просуванням м'яча.

На 25-й хвилині Безус змістився на правий фланг і вирізав ідеальну подачу в центр штрафного майданчика на Девіда. Канадець майстерно в дотик переправив м'яч у сітку – бельгійці сенсаційно повели в рахунку. Варто відзначити, що активну участь в результативній атаці вертикальним пасом взяв Пластун.

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На жаль, Рома дуже швидко зрівняла рахунок: Мхітарян ідеально розрізав на Клюйверта, а той змістився з лівого краю та переграв голкіпера. У цьому епізоді Пластун вже недопрацював – саме з-за його спини у вільну зону легко залетів юний нідерландець.

Ігор звично для себе був корисним при контролі м'яча, забезпечуючи хороший перший пас, та на другому поверсі (60% виграних верхових дуелей, удар по чужих воротах після кутового). Однак в обороні кандидат у збірну України не менш звично провалювався: втрачав позицію, катастрофічно програвав у швидкості.

По перерві Гент продовжував більше створювати – Рома майже не доходила до воріт бельгійців. Кілька хороших моментів мав Девід, тричі міг забивати Оджіджа. Загалом господарі награли щонайменше на два голи, але проблеми з реалізацією подолати не вдалося. 23:9 за ударами, 2.32xG на 0.83xG за якістю створених моментів. А в підсумку – нічия та виліт з Ліги Європи.

Обидва українці завчасно пішли з поля. Безуса замінили за пів години до фінального свистка. Таке рішення наставника Гента виглядало досить дивним. Роман безпосередньо перед тим встиг розігнати контратаку та заробити на собі жовту картку для Спінаццоли. Коли він йшов з поля, то був найкращим у складі Гента за оцінками статистичних порталів з балом 7.3. Пластун наприкінці зустрічі поступився місцем форварду, який також не врятував "буйволів".