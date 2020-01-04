Гент продав конкурента Пластуна у Метц

Гент вирішив відпустити центрбека Ділана Бронна у французький Метц.

Клуб Ліги 1 оголосив про перехід 24-річного тунісця на своєму офіційному сайті.

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Угода Бронна з Метцом розрахована до червня 2024 року, Гент отримав за свого оборонця 4,5 млн євро. Центрбек був лідером Гента упродовж попередніх двох сезонів, однак поточна кампанія склалася для нього значно гірше. Головний тренер "буйволів" Йес Торуп значно більше довіряв парі Пластун – Нгаду-Нгаджі, а тунісцю ще й постійно заважали травми. Як наслідок – Бронн провів усього сім матчів у сезоні 2019/20 і не відзначився жодною результативною дією.

До слова, новачок Метца вже мав досвід виступів у складі французьких клубів – Ньора та Канн. Також в його активі 20 матчів і один гол за збірну Туніса.

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