Гент поступився Остенде у 19 турі чемпіонату Бельгії – Яремчук організував єдиний гол своєї команди

У матчі 19 туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді поступився Остенде.

Чемпіонат Бельгії, 19 тур

Остенде – Гент – 2:1

Голи: Хюльсагер, 27, Варгас, 54 – Депуатр, 10.

Гості відкрили рахунок вже на 10 хвилині – Яремчук втік від опікунів, увірвався до штрафного майданчика і пробив у ближній кут. Воротар Остенде Ондоа відбив м'яч після удару українця прямо на набігаючого Лорана Депуатра, який легко вразив ворота. Господарі відповіли на 27 хвилині – після подачі з кутового Міловіч скинув на Хюльсагера, а той розстріляв ближній кут воріт Камінскі. На початку другого тайму господарі вийшли вперед – навісною передачею з лівого флангу скористався Варгас. Гент не зумів зрівняти рахунок і зазнав четвертої поразки в поточному розіграші чемпіонату.

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До слова, усі три українці у складі Гента вийшли на поле зі стартових хвилин. Ігор Пластун та Роман Яремчук зіграли увесь матч, а Романа Безуса тренер замінив на 59 хвилині. Після цієї невдачі Гент залишився на 3 місці в турнірній таблиці Ліги Жупілє.

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