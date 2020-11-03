Роман Яремчук та Вім Де Декер / Твіттер Гента

Перед матчем 3-го туру Ліги Європи офіційний сайт Гента повідомив про нових інфікованих.

Наставник Гента відзначив несподіваний аспект у грі Яремчука

Зокрема, коронавірус виявили у наставника "буйволів" Віма Де Декера та тренера голкіперів Френкі Вандендріше. Окрім цього, позитивні результати тестів отримали захисник Мішель Нгаду-Нгаджі та кіпер Даві Роф. Проте є й хороша новина – негативний тест здав Ігор Пластун.

Зауважимо, матч із Црвеною Звездою в ЛЄ відбудеться 5 листопада о 22:00. У двох стартових турах Гент не здобував очок.

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