Гент підтвердив COVID-19 у головного тренера – Пластун покинув лазарет команди
18:54 - Читать на русском
Коронавірус продовжує атакувати команду Яремчука, Пластуна та Безуса.
Перед матчем 3-го туру Ліги Європи офіційний сайт Гента повідомив про нових інфікованих.
Наставник Гента відзначив несподіваний аспект у грі Яремчука
Зокрема, коронавірус виявили у наставника "буйволів" Віма Де Декера та тренера голкіперів Френкі Вандендріше. Окрім цього, позитивні результати тестів отримали захисник Мішель Нгаду-Нгаджі та кіпер Даві Роф. Проте є й хороша новина – негативний тест здав Ігор Пластун.
Зауважимо, матч із Црвеною Звездою в ЛЄ відбудеться 5 листопада о 22:00. У двох стартових турах Гент не здобував очок.
Гент розгромив Васланд-Беверен завдяки гольовій феєрії від Яремчука
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter