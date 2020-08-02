Гент підписав конкурента для Яремчука – новачок був одним з найкращих бомбардирів у другій Бундеслізі

Новачком "буйволів" став 24-річний форвард Тім Кляйндінст, інформує офіційний сайт клубу.
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Попередньою командою нападника був Хайденхайм, який зупинився за крок від виходу в першу Бундеслігу. Кляйндіст відзначився 14 голами та 4 асистами у другому дивізіоні Німеччини, що дозволило йому посісти шосту сходинку в перегонах бомбардирів. Новачок Гента виступає на позиції центрфорварда, тобто є прямим конкурентом Романа Яремчука.
До слова, кілька тижнів тому віце-чемпіони Бельгії підписали ще одного гравця Хайденхайма – хавбека Нікласа Дорша.
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