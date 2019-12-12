Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна

Олександрія завершує виступи в Лізі Європи поєдинком проти Гента. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи Гент – Олександрія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Гент – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи
Стартові склади
Гент: Камінскі – Кастро-Монтес, Пластун, Лустіг, Асаре – Кумс, Овусу, Безус, Одіджа-Офое – Депуатр, Яремчук
Запасні: Коосеманс, Акбіб, Чакветадзе, Домпе, Квілітая, Мохаммаді, Верстрате
Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько
Запасні: Білик, Стецьков, Дришлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака
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