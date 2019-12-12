toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна

21:55 1480 Читать на русском
Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна
Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна

Олександрія завершує виступи в Лізі Європи поєдинком проти Гента. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр

Матч 6-го туру групового етапу Ліги Європи Гент – Олександрія розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Гент – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади

Гент: Камінскі – Кастро-Монтес, Пластун, Лустіг, Асаре – Кумс, Овусу, Безус, Одіджа-Офое – Депуатр, Яремчук

Запасні: Коосеманс, Акбіб, Чакветадзе, Домпе, Квілітая, Мохаммаді, Верстрате

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

Запасні: Білик, Стецьков, Дришлюк, Шендрик, Тейшейра, Задерака

Наші за кордоном: гармата Маліновського, бельгійська стабільність, відродження Кравця, неймовірний вихід Довбика

blog_ava
Шахтар – Аталанта: Каштру почав, VAR добив – Маліновський в ЛЧ не переважує страх за збірну України, але позитив є
02:45
32372
Теги
Ліга Європи Гент - Олександрія Гент Гент Олександрія Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
8
хв
Хоффенхайм
21:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук