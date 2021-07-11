Схоже, наставник Гента Хейн Ванхазебрук не звертає уваги на чутки про трансфери своїх підопічних.

"У нас зараз недостатньо гравців. Чекаємо підписання форварда. І чекаємо повернення Безуса і Яремчука, але вони повернуться лише за кілька днів до старту єврокубкового сезону", – цитує Ванхазебрук Voetbalkrant.

Яремчук погодився на трансфер у Бенфіку, – ЗМІ

У мережі ширяться чутки про ймовірний перехід Романа Яремчука у Бенфіку. Нагадаємо, обидва українських легіонери Гента захищали кольори збірної України на Євро-2020, тому отримали додаткову відпустку.

У минулому розіграші бельгійської першості Яремчук провів 34 матчі, в яких забив 20 м'ячів.

Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро