Гент не збирається продавати Яремчука конкурентам – ЗМІ назвав ціну українця
Гент поставив жорстку умову щодо продажу Романа Яремчука взимку.
"Буйволи" не відпустять українця до свого прямого конкурента – Брюгге, повідомляє Voetbalbelgie.
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Гент хоче отримати за Яремчука щонайменше 10 млн євро. Брюгге був готовий стільки заплатити у січні, але керівництво віце-чемпіонів Бельгії пішло на принцип. Гент чекатиме гідних пропозицій з-за кордону, а сам Яремчук також сподівається змінити клубну прописку.
Нагадаємо, раніше Романа пов'язували з такими клубами, як Галатасарай, Рома та лісабонський Спортінг. У поточному сезоні українець провів 21 матч, відзначився 11 голами та 4 асистами.
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