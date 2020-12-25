"Буйволи" не відпустять українця до свого прямого конкурента – Брюгге, повідомляє Voetbalbelgie.

"Яремчук – нападник рівня АПЛ, але мова не про Манчестер Юнайтед": екс-тренер Гента – про перспективи українця в Англії

Гент хоче отримати за Яремчука щонайменше 10 млн євро. Брюгге був готовий стільки заплатити у січні, але керівництво віце-чемпіонів Бельгії пішло на принцип. Гент чекатиме гідних пропозицій з-за кордону, а сам Яремчук також сподівається змінити клубну прописку.

Нагадаємо, раніше Романа пов'язували з такими клубами, як Галатасарай, Рома та лісабонський Спортінг. У поточному сезоні українець провів 21 матч, відзначився 11 голами та 4 асистами.

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