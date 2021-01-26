Гент не відпустить Яремчука за 12 млн євро – агент українця назвав суму, на яку розраховують бельгійці
Сергій Серебренніков, агент нападника Гента Романа Яремчука, розвіяв чутки про потенційний трансфер свого клієнта.
"Я не знаю, чи є у Гента пропозиція від Роми на 12 млн євро за Романа. Більш того, не вірю в подібні новини. Не думаю, що сума в 12 млн змусить клуб Яремчука розглянути варіант з його продажем.
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Наскільки мені відомо, як мінімум до літа Гент не розглядатиме його продаж. А перехід зараз малоймовірний, тому що терміни його продажу на бельгійців не тиснуть.
Восени Роман перепідписав контракт з Гентом на п'ять років. Попереду Євро, тому до літа підписати Яремчука кому-небудь, навіть Ромі, за такі гроші буде складно. Думаю, сума повинна коливатися від 20 млн, щоб Гент пішов на угоду", – цитує Серебреннікова Meta-ratings.com.ua.
У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 18 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.
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