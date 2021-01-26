"Я не знаю, чи є у Гента пропозиція від Роми на 12 млн євро за Романа. Більш того, не вірю в подібні новини. Не думаю, що сума в 12 млн змусить клуб Яремчука розглянути варіант з його продажем.

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Наскільки мені відомо, як мінімум до літа Гент не розглядатиме його продаж. А перехід зараз малоймовірний, тому що терміни його продажу на бельгійців не тиснуть.

Восени Роман перепідписав контракт з Гентом на п'ять років. Попереду Євро, тому до літа підписати Яремчука кому-небудь, навіть Ромі, за такі гроші буде складно. Думаю, сума повинна коливатися від 20 млн, щоб Гент пішов на угоду", – цитує Серебреннікова Meta-ratings.com.ua.

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 18 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами.

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