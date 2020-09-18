"Це будуть два дуже важливих поєдинки для клубу. І саме завдяки нашій чудовій грі в минулому сезоні команда зараз за кроці від групового етапу Ліги чемпіонів.

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Я знаю Динамо досить добре, тому що я часто бачив їхні ігри в минулому сезоні. Я також знаю Міккеля Дуелунда, з яким працював в Мітьюлланді. Повірте мені: у Гента справді немає шансів проти цього Динамо. Але вони повинні поборотися.

Футболісти здобули великий досвід у минулому сезоні. Їм варто скористатися цією унікальною можливістю", – цитує Йєса Торупа бельгійське видання Voetbal Primeur.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Гентом на стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни перемогли АЗ у 3-му кваліфікаційному раунді (2:0), а бельгійці зуміли здолати Рапід (2:1).

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