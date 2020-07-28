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Гент має намір добре заробити на продажі Яремчука – відомий план клубу щодо українця

10:41 - Читать на русском
Гент має намір добре заробити на продажі Яремчука – відомий план клубу щодо українця
Андрій Шевченко та Роман Яремчук / Фото УАФ

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик поділився інсайдами щодо майбутнього форварда збірної України Романа Яремчука.

"Я сьогодні розмовляв з Романом Яремчуком, і йому в клубі чітко сказали, що його трансфер можливий тільки після чемпіонату Європи.

Яремчук отримав вердикт щодо майбутнього в Генті – клуб зайняв радикальну позицію

Вони планують, що він яскраво зіграє за Україну і можна буде вигідно продати", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Роман добре проявляє себе протягом останніх років у Бельгії, чим викликав інтерес серед європейських клубів. У нинішньому сезоні бельгійського чемпіонату Яремчук провів 18 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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Теги
Головне Трансфери Гент Гент Бельгія Роман Роман Яремчук Українці за кордоном Євро-2020
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