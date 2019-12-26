Гент із Яремчуком та Пластуном обіграв Стандард та вийшов на друге місце

Гент переміг Стандард у рамках 21-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Бельгії 2019/20, 21-й тур

Стандард – Гент – 0:1

Гол: Кумс, 83

Перший тайм команди провели на рівних, а от у другій половині гра активізувалась. Яремчук відзначився зі знаком мінус – українець отримав жовту картку та був замінений на 68 хвилині. Однак попри це Гент зумів вирвати перемогу – Кумс шедевральним пострілом вирішив долю поєдинку. Додамо, що Пластун провів на полі усю гру, а ще один українець – Роман Безус – не потрапив до заявки на гру.

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Таким чином, Гент набрав 39 очок та піднявся на друге місце – відставання від Брюгге Соболя становить 10 пунктів.