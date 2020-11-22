Бельгійський Гент мінімально переграв Шарлеруа у чемпіонаті Бельгії. Звіт про матч читайте на "Футбол24".

Ліга Жупіле, 13-й тур

Шарлеруа – Гент – 0:1

Гол: Букарі, 45

Матч проти Шарлеруа зі старту розпочинав лише один українець Гента – Роман Безус. Яремчук, скоріш за все, був відсутній через коронавірус. Проте, це не завадило "буйволам" відзначитись ще до перерви. Букарі на 45 хвилині скористався серйозною помилкою захисників та вивів Гент вперед.

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Друга 45-хвилинка запам'яталась застоєм у виконанні обох команд – обмаль моментів та погана реалізація. Таким чином, фінальний свисток зафіксував мінімальну, проте досить несподівану перемогу Гента з рахунком 1:0. "Буйволи" піднялись на 10 сходинку турнірної таблиці, Шарлеруа залишився на третьому місці.

До слова, Романа Безуса головний тренер Вім Де Декер зняв з гри на 84 хвилині. Результативними діями українець не відзначився.

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