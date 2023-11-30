У Зорі просто не було варіантів – потрібно було виключно перемагати. Натомість луганці провалили перший тайм, не завдавши жодного удару в площину воріт суперника. Водночас і пропустили лише один.

Зоря розгромно програла Генту і де-юре вилетіла з Ліги конференцій – кіпер бельгійців отримав жахливу травму

По перерві Зоря активніше йшла вперед, за що Гент покарав ще трьома точними ударами. Відповісти вдалося лише голом престижу Нагнойного. Останній тур для української команди став формальністю. Шансів на вихід з групи більше немає.