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Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги Європи

20:36 2048 Читать на русском
Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги Європи
Роман Безус / Фото ФК Гент

Бельгійський клуб відкрив рахунок у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Рома.

25’ Джонатан Девід
 
Джастін Клюйверт 29’
25’ Джонатан Девід
29’ Джастін Клюйверт

На 25-й хвилині зустрічі український хавбек господарів Роман Безус вирізав класний пас з правого флану у воротарський майданчик суперника, де Джонатан Девід в один дотик відправив м'яч у сітку.

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Нагадаємо, в першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ між цими суперниками мінімальну перемогу здобула Рома (1:0).

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Безус прові 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

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Теги
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