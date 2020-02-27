Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги Європи

Бельгійський клуб відкрив рахунок у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Рома.

На 25-й хвилині зустрічі український хавбек господарів Роман Безус вирізав класний пас з правого флану у воротарський майданчик суперника, де Джонатан Девід в один дотик відправив м'яч у сітку.

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Нагадаємо, в першому матчі 1/16 фіналу ЛЄ між цими суперниками мінімальну перемогу здобула Рома (1:0).

У нинішньому сезоні чемпіонату Бельгії Безус прові 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

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