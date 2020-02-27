Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги Європи

Ліга Європи — 21:49 181
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Гент не дотиснув Рому: Безус створив гол, Клюйверт осоромив Пластуна, команда українців вилетіла з ЛЄ від Фонсеки
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Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубуУкраїна — 18:32 3510
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Карпати підписали гравця із досвідом виступів в ІталіїУкраїна — 17:48 7352
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Бенфіка – Шахтар: португальці оголосили попередню заявку на матч Ліги ЄвропиЛіга Європи — 15:06 5503
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Зінченко на порозі вирішального періоду – конкурент і невдалий сезон Манчестер Сіті можуть допомогти українцюАнглія — 14:40 9504