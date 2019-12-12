Гент – Олександрія: анонс матчу Ліги Європи

Олександрія завершує виступи в Лізі Європи виїзним поєдинком проти Гента. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олександрія гідно виступила у дебютному сезоні Ліги Європи, здобувши три поспіль нічиї у матчах проти Гента та Сент-Етьєна, подарувавши яскраві емоції від камбеків. "Жовто-чорні" до передостаннього туру мали шанси на вихід із групи, однак дива не сталося – Вольфсбург доволі впевнено переграв українців у Львові, ліквідувавши надії підопічних Володимира Шарана на євровесну. Як так сталося і в чому олександрійцям потрібно додати – окреме питання, а поки можна просто подякувати команді за осінь. Тренерський штаб грамотно розподілив сили, вивівши футболістів на пік форми у потрібний час і підготувавши кілька цікавих тактичних рішень. Це точно не було відбуванням номеру.

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Тепер потрібно гідно закрити півріччя битвою проти Гента. Львівська зустріч цих команд пройшла навіть за невеличкої переваги "жовто-чорних" – втім, вони пропустили першими, відверто провалившись на старті поєдинку. Після цього Олександрія вирівняла гру, а в другому таймі так і взагалі тиснула зі всіх сил – підсумкова нічия стала успіхом для бельгійців. Словом, у матчі проти цього колективу можна брати результат.

Тим паче, що "буйволи" вже вирішили турнірні завдання у Лізі Європи. Гент вийшов з групи завдяки драматичній звитязі над Сент-Етьєном у 1-му турі, камбеку імені Яремчука вдома з Вольфсбургом та перемозі в Німеччині – знову ж таки, не без участі Романа. Взагалі, форма українця починає турбувати головного тренера бельгійців, адже за нападником починають полювати європейські клуби – 10 голів у Лізі Жупіле та 3 забиті м'ячі в єврокубках даються взнаки. У минулому турі чемпіонату наш співвітчизник додав до свого активу ще й асист на Безуса, який останнім часом також виглядає сильно: в його активі гол за збірну та 2 забитих м'ячі за тиждень – Кортрейку та Зюлте-Варегему.

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У національній першості Гент йде другим з безнадійним відставанням від Брюгге, який має матч у запасі, однак за "буйволами" на відстані від одного до трьох очок йдуть одразу три клуби. За таких умов логічно було б поставити на Лігу Європи ослаблений склад, або ж грати основою у півноги – все ж, Олександрія ще не має такого солідного авторитету, щоб на неї окремо налаштовувались. Звісно, є інтерес у виграші групи, який допоможе при жеребкуванні в плей-офф, однак це не Ліга чемпіонів – тут одна перемога не забезпечує бюджетом на цілий рік. Бельгійці точно зроблять ставку на Лігу Жупіле, тож у підопічних Володимира Шарана буде шанс гучно грюкнути дверима.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Гент вдруге в історї зустрічається з Олександрією, а загалом "буйволи" провели 5 матчів проти українських клубів, не здобувши жодної перемоги – 1 нічия, 4 поразки.

2. Загальний рахунок протистояння Гента з клубами УПЛ – 5:17 на користь українців.

3. Українські та бельгійські клуби на рівних грають один проти одного. У 36 очних зустрічах 13 перемог здобули представники УПЛ, 14 разів перемагали вихідці з Ліги Жупіле, а ще 9 матчів команди звели до нічиї. Загальний рахунок протистояння – 56:51 на користь України.

4. Роман Яремчук виступав за Олександрію в сезоні 2016/2017.

5. Склад Гента, згідно даних Transfermarkt, у вісім разів дорожчий за склад Олександрії – € 90,1 млн проти € 11,2 млн.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Нгаду (Гент)

Травмовані: Дерейк – Сітало, Бухал, Шастал

Під питанням: Банада, Довгий, Шендрик (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Гент – Олександрія

Гент: Камінскі – Лустіг, Бронн, Пластун, Асаре – Овусу, Одіджа-Офое, Кумс – Девід – Депуатр, Яремчук

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Дубра, Мірошніченко – Гречишкін, Запорожан – Лучкевич, Ковалець, Задерака – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Олександрія гідно провела перший поєдинок, здобувши цілком заслужену нічию й навіть претендуючи на перемогу. Втім, тоді у Володимира Шарана був повний склад на піку форми, а зараз у нього втомлений колектив з купою травм та відпустковим настроєм – навіть у чемпіонаті "жовто-чорним" все важче і важче. Щоправда, Генту сьогоднішній поєдинок особливо не потрібен, тож українці цілком можуть створити проблеми супернику. Хлопчиками для биття олександрійці не будуть.

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Тим не менш, Гент грає вдома – тут від нього чекають лише перемоги. Все ж, завершувати груповий етап всього з однією перемогою за рідних трибун жодній команді не хочеться. Клас та резерв у бельгійців значно ширший, а Олександрія ще й має значні проблеми з реалізацією в єврокубках. Саме тому можна прогнозувати перемогу господарів – непросту, але заслужену.

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