Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук точно не запише матч проти Хоффенхайма до свого активу.

Нападник отримав найнижчі оцінки одразу від двох авторитетних порталів. SofaScore оцінив виступ українця на 6,1 бала (стільки ж у партнера по атаці Букарі), а WhoScored – лише 5,7 із 10 можливих.

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Відзначимо, що Яремчук провів на полі 69 хвилин, за які не реалізував пенальті, 1 раз пробив у площину воріт (з пенальті), двічі пішов у дриблінг (1 спроба вдала), здійснив 23 дотики до м'яча, віддав 14 передач із точністю 79%, а також мав 8 втрат м'яча та аж 5 офсайдів.

Нагадаємо, Хоффенхайм розгромив Гент (4:1) та очолив групу L з 6 пунктами, а бельгійці стали аутсайдером квартету.

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