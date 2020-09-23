"За іменами українська команда перевершує свого конкурента. Однак за рівнем гри на даний момент Гент і Динамо – суперники приблизно одного рівня, тому і шанси у них фактично рівні.

Гент – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Відсутність Попова, Бурди, Тимчика? Коли Динамо зіткнеться з хорошою атакою суперника, тоді це стане проблемою. Хоча, звичайно, цих хлопців буде не вистачати. Але я б сказав, що найбільше буде помітна відсутність Тимчика, який в перших матчах сезону застовпив за собою місце правого захисника. Будемо сподіватися, що Кендзьора або Караваєв без проблем замінять свого одноклубника.

Проти сильних суперників Динамо поки тільки так і може діяти, як проти АЗ чи Шахтаря, іноді огризаючись, а іноді – ні. Результату кияни досягали, але якість футболу у виконанні підопічних Мірчі Луческу була незадовільною. Припускаю, що зустріч завершиться внічию – 1:1. Це буде непоганим результатом для Динамо перед домашнім поєдинком", – резюмував Призетко в коментарі Команда№1.

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