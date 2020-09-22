"Динамо – сильний суперник, дуже організована команда. У киян ідеальне співвідношення молодих і досвідчених виконавців.

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Однак я бачу можливості, які є у Гента для досягнення успіху. Ви помітили, що підхід трохи відрізняється. Йдеться про дві гри, але, можливо, на нас чекає щось прекрасне. Однак глядачів нам точно не вистачатиме. На жаль, футбол зовсім інший без них. Кожен хоче піти на стадіон на такі поєдинки.

Всі знають, яка нагорода, тому ми повинні впевнено рухатись. Я думаю, що наші шанси досить високі, при всій повазі до київського Динамо", – сказав Вім Де Декер на прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра, 23 вересня, Динамо на виїзді зіграє перший матч плей-офф раунду Ліги чемпіонів проти Гента. Початок зустрічі о 22:00.

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