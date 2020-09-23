Гент та Динамо затвердили екіпірування, в якому вийдуть на очний поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів.

Кольори форм були визначені на ранковій нараді за участі представників обох клубів, інформує офіційний сайт киян.

Гент – Динамо: де дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів

Польові гравці Динамо одягнуть домашній білий комплект, а голкіпер буде у чорному. Гент отримав футболки синього кольору для польових та червоного для воротаря.

Нагадаємо, Динамо б'ється з Гентом за путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. На стадії плей-офф суперники зіграють два матчі – кияни стартують на виїзді. Гра розпочнеться сьогодні (23 вересня) о 22:00. У попередньому раунді команда Мірчі Луческу пройшла АЗ.

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