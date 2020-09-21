Сьогодні, 21 вересня, літак із футболістами Динамо приземлився в аеропорту міста Остенде, інформує офіційний сайт киян. Вже звідти динамівці автобусом вирушили до Гента.

Гент – Динамо: кияни оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів без двох легіонерів, але з дебютантами

Після трансферу до Гента гравці заселились, повечеряли та отримали час на відпочинок. А вже у вівторок, 22 вересня, на команду очікує продовження підготовки до гри. Ввечері відбудуться передматчеві регламентні заходи – прес-конференція Мірчі Луческу та Віталія Буяльського, а також тренування команди на стадіоні Геламко Арена.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів Гент – Динамо відбудеться 23 вересня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на 29 вересня.

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