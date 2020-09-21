Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які будуть у командній заявці на матч Ліги чемпіонів проти Гента.

Відзначимо відсутність у заявці киян Франа Соля та Міккеля Дуелунда. Проте є і приємні новини для вболівальників киян: нарешті зможе зіграти Артем Шабанов. Окрім цього, у складі команди опинились дебютанти Ліги чемпіонів Роман Вантух та Костянтин Вівчаренко.

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Голкіпери: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Вівчаренко.

Півзахисники: Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Цітаішвілі, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Вантух.

Нападники: Родрігес, Супряга.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів Гент – Динамо відбудеться 23 вересня, початок гри о 22:00. Матч-відповідь запланований на 29 вересня.

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