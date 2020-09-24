Півзахисник Динамо Карлос де Пена визнаний найкращим гравецем матчу проти Гента (2:1), повідомляє видання Zbirna.com.

Гент – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Рейтинг ефективності уругвайця склав 333 бали – найвища оцінка серед усіх учасників матчу. 28-річний футболіст відіграв увесь поєдинок і 79-й хвилині забив вирішальний гол, вирвавши перемогу для своєї команди. Цей влучний постріл став для хавбека також дебютним у єврокубках у поточному сезоні.

Де Пена виконав 68 ТТД з браком 24%, виграв 9 з 12 єдиноборств, віддав 2 гострі передачі, завдав 3 удари по воротах. До слова, у топ-3 найефективніших гравців матчу потрапили також Сергій Сидорчук (332 бали) та Віталій Миколенко (324 бали).

Нагадаємо, Динамо у виїзному матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів зуміло вирвати перемогу у Гента (2:1), а уругваєць забив другий, вирішальний, гол. Вже 29 вересня кияни чекатимуть підопічних Віма Де Декера у матчі-відповіді у Києві.

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