Головний тренер Гента Вім Де Декер оприлюднив список гравців, які візьмуть участь у матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер включив до заявки 20 гравців "буйволів". Поза списком опинився Георгій Чакветадзе, який травмувався у попередньому матчі Ліги Жупіле.

Гент – Динамо: передматчева прес-конференція – тренер бельгійців зухвало оцінив шанси команд

Лоран Депуатр та Свен Кумс, чия участь була під питанням, все ж потрапили у заявку. Там знайшлось місце і українцям Роману Яремчуку, Роману Безусу та Ігорю Пластуну.

Нагадаємо, першу гру кияни проведуть на виїзді – зустріч у Бельгії відбудеться вже завтра, 23 вересня, о 22:00. Матч-відповідь пройде на НСК Олімпійський у вівторок, 29 вересня. Переможець протистояння вийде до групового раунду Ліги чемпіонів.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною