Напередодні з'явилась інформація, що очільник УАФ отримав повістку від Генеральної Прокуратури України для появи на слідчі дії. Проте все серйозніше.

Приватний пляж, позолочені меблі та гардероб для 100 пар взуття – з'явилось відео обшуку у помешканні Павелка

Як повідомляє FootballHub, Павелко 22 листопада 2022 року об 11 годині повинен з'явитись у Генпрокуратурі для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, що зареєстроване ще в червні 2018-го року. Ідентичну повістку отримав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, раніше у помешканні Павелка було проведено обшуки, а його підлеглим – Запісоцькому та директорці з фінансів Євгенії Сагайдак – суд вже обрав запобіжні заходи.

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