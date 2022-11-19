Генпрокуратура оголосить Павелку про підозру у кримінальному провадженні
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко має проблеми зі законом.
Напередодні з'явилась інформація, що очільник УАФ отримав повістку від Генеральної Прокуратури України для появи на слідчі дії. Проте все серйозніше.
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Як повідомляє FootballHub, Павелко 22 листопада 2022 року об 11 годині повинен з'явитись у Генпрокуратурі для повідомлення про підозру у кримінальному провадженні, що зареєстроване ще в червні 2018-го року. Ідентичну повістку отримав генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
Нагадаємо, раніше у помешканні Павелка було проведено обшуки, а його підлеглим – Запісоцькому та директорці з фінансів Євгенії Сагайдак – суд вже обрав запобіжні заходи.
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