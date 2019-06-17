Геннадій Пасіч визнаний найкращим гравцем Олімпіка сезону 2018/19

Олімпік нагородив найвищою індивідуальною нагородою клубу Геннадія Пасіча.
"Олімпійці" опублікували результати голосування на своєму офіційному сайті.
Результат засідання виконкому УАФ щодо Олімпіка буде відомий 18 червня
За підсумками голосування за найкращого гравця сезону 2018/2019 перемогу здобув півзахисник донеччан Геннадій Пасіч.
Голосування проходило протягом двох тижнів серед уболівальників, тренерського штабу і керівництва клубу. Геннадій в запеклій боротьбі обігнав сенегальського нападника Олімпіка Матара Дійє. Замкнув трійку лідерів капітан команди Дмитро Гришко.
Геннадій Пасіч у сезоні 2018/19 провів у складі Олімпіка 22 матчі, в яких відзначився 4 голами.
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