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Геннадій Пасіч визнаний найкращим гравцем Олімпіка сезону 2018/19

17:44 33 Читать на русском
Геннадій Пасіч визнаний найкращим гравцем Олімпіка сезону 2018/19
Геннадій Пасіч / фото: ФК Олімпік

Олімпік нагородив найвищою індивідуальною нагородою клубу Геннадія Пасіча.

"Олімпійці" опублікували результати голосування на своєму офіційному сайті.

Результат засідання виконкому УАФ щодо Олімпіка буде відомий 18 червня

За підсумками голосування за найкращого гравця сезону 2018/2019 перемогу здобув півзахисник донеччан Геннадій Пасіч.

Голосування проходило протягом двох тижнів серед уболівальників, тренерського штабу і керівництва клубу. Геннадій в запеклій боротьбі обігнав сенегальського нападника Олімпіка Матара Дійє. Замкнув трійку лідерів капітан команди Дмитро Гришко.

Геннадій Пасіч у сезоні 2018/19 провів у складі Олімпіка 22 матчі, в яких відзначився 4 голами.

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Теги
Олімпік Олімпік Геннадій Пасіч Геннадій Пасіч Матар Дійє Матар Дійє Дмитро Гришко Дмитро Гришко
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