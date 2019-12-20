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Геннадій Пасіч не продовжуватиме контракт з Олімпіком

12:19 411 Читать на русском
Геннадій Пасіч не продовжуватиме контракт з Олімпіком
Геннадій Пасіч / фото: ФК Олімпік

Півзахисник Олімпіка Геннадій Пасіч покинув донецький клуб за обопільною згодою.

Геннадій Пасіч не став продовжувати контракт з донеччанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що сам гравець вирішив покинути Олімпік заради нового виклику в своїй професійній кар'єрі. Геннадій виступав за донецький клуб з початку 2018 року.

До слова, всього Пасіч зіграв у 43 матчах за Олімпіка, забивши 5 голів. У поточному сезоні на його рахунку 9 поєдинків, відзначившись 1 голом.

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Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Трансфери Геннадій Пасіч Геннадій Пасіч
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