Геннадій Пасіч не продовжуватиме контракт з Олімпіком

Півзахисник Олімпіка Геннадій Пасіч покинув донецький клуб за обопільною згодою.

Геннадій Пасіч не став продовжувати контракт з донеччанами, повідомляє офіційний сайт клубу.

Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клуб

Зазначається, що сам гравець вирішив покинути Олімпік заради нового виклику в своїй професійній кар'єрі. Геннадій виступав за донецький клуб з початку 2018 року.

До слова, всього Пасіч зіграв у 43 матчах за Олімпіка, забивши 5 голів. У поточному сезоні на його рахунку 9 поєдинків, відзначившись 1 голом.

Зінченко очолює крутий рейтинг гравців АПЛ, а Гвардіола усіх обдурив – як українець повернувся в основу Манчестер Сіті