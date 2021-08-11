"Команда засмучена. Ми хотіли пробитися до Ліги чемпіонів, але зустріли найкращу команду на шляху, яка показала свій клас.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми були не так далеко від успіху, все вирішили деталі. Ми створювали моменти, я мав можливості забити. Перший гол багато що вирішив. Якби ми відкрили рахунок, були б шанси на успіх. Так, графік важкий, нам важко фізично, але ми професіональні футболісти, ми повинні працювати на максимум", – сказав Торстведт після матчу.

"Гірники" за сумою двох матчів розбили Гент з рахунком 4:2. Нагадаємо, у плей-офф Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з французьким Монако.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів