Генк завдяки голу-ракеті Маліновського здолав Остенде і впевнено прямує до чемпіонства

У матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії Генк приймав Остенде.

Чемпіонат Бельгії, 19-й тур

Генк – Остенде – 2:0

Голи: Маліновський, 33, Самата, 74

Маліновський забив здалеку фантастичний гол у ворота Остенде

Господарі були явним фаворитом зустрічі, що і підтвердив влучним гарматним ударом Руслан Маліновський на 33-й хвилині.

У другій половині зустрічі гравці Генка закріпили свою перевагу, змусивши ще раз голкіпера Остенде виймати м'яч із сітки воріт.

Перемога закріпила Генк на першій сходинці чемпіонату, збільшивши відрив від найближчого переслідувача на 7 очок.