Генк з Маліновським втратив чергові очки у матчі з Шарлеруа, Кортрейк без Бацули вирвав перемогу у Серкль Брюгге

Відбулись матчі 28 туру чемпіонату Бельгії за участі українських футболістів.

У першому поєдинку Шарлеруа приймала Генк. У стартовому складі гостей на поле вийшов Руслан Маліновський та провів на полі усі 90 хвилин. Генк вийшов вперед у середині першого тайму, але у другій половині зустрічі втратив перевагу. Матч закінчився з рахунком 1:1.

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У іншому поєдинку Кортрейк приймав Серкль Брюгге. Український захисник Андрій Бацула залишився на лаві для запасних господарів. Кортрейк програвав з 10-ї хвилини матчу, але голи Авенатті на 80-й та на 89-й хвилинах принесли команді українця перемогу.

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Після 28 туру Генк залишається на верхівці турнірнуї таблиці та випереджає Брюгге на 9 очок, Кортрейк Бацули – 8-й.