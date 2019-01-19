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Генк з Маліновським у феєричному матчі вирвав перемогу в Сент-Трюйдена Безуса

18 січня 23:54 280 Читать на русском
Генк з Маліновським у феєричному матчі вирвав перемогу в Сент-Трюйдена Безуса
Сент-Трюйден – Генк / Фото ФК Сент-Трюйден

У матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії Сент-Трюйден приймав лідера першості Генк.

Чемпіонат Бельгії, 22-й тур

Сент-Трюйден – Генк – 2:3

Голи: Ботака, 2, Болі, 71 – Самата, 29, Троссар, 75, Ндонгала, 79

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Вже на 2-й хвилині господарі відкрили рахунок, але до свистка на перерву гравці Генка вирівняли становище. В другому таймі команди на двох забили ще 3 м'ячі, 2 з яких записали на себе гравці Генка, здобувши чергові 3 очки.

Руслан Маліновський провів у складі Генка весь поєдинок, але "відзначився" лише жовтою карткою. Український хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус не потрапив до заявки на матч.

Перемога закріпила Генк на першій сходинці чемпіонату Бельгії, збільшивши відрив від найближчого переслідувача на 10 очок.

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Сент-Трюйден Сент-Трюйден Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Бельгія
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