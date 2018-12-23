Генк з Маліновським обіграв Ейпен та закріпився на 1 місці чемпіонату Бельгії

У 20 турі чемпіонату Бельгії Ейпен приймав Генк Руслана Маліновського.

Команда українця здобула впевнену перемогу 2:0. Обидва голи були забиті у першому таймі Саматою. У першому взятті воріт взяв участь і Руслан Маліновський.

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Після удару українця голкіпер Ейпена перевів м’яч у поперечину воріт, від якої сфера відлетіла в ноги Саматі, а він вже реалізував момент.

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Завдяки цій перемозі Генк впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Бельгії та зумів втримати відрив від найближчого конкурента Брюгге у 7 очок.