Майбутній опонент Шахтаря в Лізі чемпіонів стартував у Лізі Жупіле з нічиєї проти Стандарда. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 1 тур

Стандард – Генк – 1:1

Голи: Лайфіс, 69 – Бонгонда, 90+3

Чемпіонат Бельгії стартував матчем майбутнього суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів. Генк поїхав у гості до Стандарда. У склад віцечемпіонів Бельгії повернулися Грошовскі та Артеага, які пропустили суперкубок. А от колумбійська лінія оборони (Лукумі, Куеста, Муньйос) досі не готова. З перших хвилин вийшли новачки Садік і Ндаїшіміє.

Шахтар дізнався суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний бомбардир команди Пол Онуачу також з'явився в старті – пошкодження виявилося не серйозним, хоча Пола вистачило тільки на пів години. Нігерійський форвард став центральною фігурою матчу. Атаки Генка заточені на те, щоб доправити м'яч до Онуачу. Партнери постійно шукали його навісами або намагалися звільнити коридор для удару.

Пол майстерно виривався на ударні позиції, майстерно грав головою (80% виграних верхових дуелей), але ніяк не міг влучно пробити. Щонайменше два моменти Онуачу мусив реалізувати – не склалося. Бондонда та Іто також підтвердили реноме найнебезпечніших гравців Генка. Японець створював шанси для партнерів (3 паси під удар), а Тео загострював на швидкості та дриблінгу.

У першому таймі Генк виглядав значно краще за суперника (статистика ударів – 4:13). Однак не реалізував ігрову перевагу. Найкращу нагоду мав Садік, який після кутового не влучив у порожній кут воріт. А от по перерві ініціативу перехопив Стандард (статистика ударів – 11:4). У Генка розлагодилася гра, пресинг, який проглядався в першому таймі, розлагодився. Як і оборона загалом.

Попри нулі на табло, гра була інтенсивною та насиченою. Нудно не було, моменти виникали на обох кінцях поля. Стандард атакував більше акцентованіше, оборона Генка почала плисти під тиском. Лівий фланг був слабкою ланкою Генка ще до перерви (Артеага занадто захоплювався атакою), а тепер проблеми виникали по всьому фронту.

Форвард господарів Клаус часто виходив на ударну позицію. Генк страждав на стандартах і зрештою пропустив гол зі штрафного – Бонгонда не встежив за своїм візаві Лайфісом на ближній стійці. Наприкінці зустрічі якість гри впала, конструктиву стало менше, виникло багато хаосу.

Але у компенсований час Генку вдалося зрівняти рахунок, провівши фірмову атаку за участю гравців, які вийшли на заміну. Дессерс обігрався в стінку з Ейтінгом і прострілив на "п'ятачок", а Бонгонда проштовхнув м'яч у ворота. У підсумку – 1:1.

Короткі висновки для Шахтаря:

– Онуачу дуже небезпечний на другому поверсі. Центрбекам "гірників" буде складно його закрити, а Матвієнко на Євро-2020 показав, як слабко він грає в повітрі.

– На лівий фланг Генка можна і потрібно тиснути. Тут у Де Дзербі є активний Додо, який допоможе наситити бровку і створити проблеми для Артеаги.

– Генк губився у перехідних фазах з атаки в оборону. Швидкі атаки можуть стати хорошою зброєю проти бельгійців. Водночас не можна давати час і простір для Бонгонди та Іто.

Трамплін для Маліновського, колиска Куртуа і "новий Крауч" з Африки – представлення суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів