Генк – Шахтар: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Генк в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів приймає Шахтар. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів УЄФА 2021/22 Генк – Шахтар розпочався о 21:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на ТК "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Генк – Шахтар: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Стартові склади
Генк: Вандервордт – Муньйос, Садік, Лукумі, Артеага – Хейнен, Грошовскі – Бонгонда, Трезор, Іто – Онуачу
Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста
Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко – Майкон, Маркос Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Траоре
Запасні: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентінью, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко
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