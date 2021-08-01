Донецький Шахтар стартує у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів в гостях проти бельгійського Генка. Де дивитися матч Генк – Шахтар, підкаже "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Генк – Шахтар на "Футбол 24", стартує у вівторок, 3 серпня, о 21:00. Італійський фахівець Роберто Де Дзербі дебютує з "гірниками" у єврокубках. Шахтар розпочинає боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів з 3-го раунду кваліфікації.

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Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Генк – Шахтар онлайн можна на платформі Oll.tv за наявності відповідної підписки.

Крім того, гру можна переглянути в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 20:55. Перед цим в ефір вийде програма "Студія LIVE" (початок – о 20:15), яка підіб'є підсумки гри відразу після фінального свистка.

Шахтар вперше зіграє проти Генка. Востаннє "гірники" зустрічалися з представниками чемпіонату Бельгії у 2016-му. У групі Ліги Європи Шахтар двічі обігрував Гент – 5:0 вдома і 5:3 на виїзді.

Загалом же, донеччани провели 12 матчів з бельгійськими клубами на офіційному рівні, з позитивним балансом: 6 перемог, 4 нічиї, 2 поразки.

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