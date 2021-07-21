Генк не зміг уникнути кадрових втрат перед початком нового сезону.

Віце-чемпіони Бельгії на своєму офіційному сайті оголосили про продаж захисника Єре Уронена французькому Бресту.

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Сума трансферу склала один мільйон євро. Уронен виступав за Генк упродовж 5 років – 169 матчів, 6 голів та 14 асистів. Кінцівку минулого сезону зіпсувала травма, але вже в матчі цьогорічного Суперкубка фін вийшов на заміну та вразив ворота Брюгге.

Додамо, що Генк є суперником Шахтаря в третьому раунді кваліфікації ЛЧ. Поєдинки відбудуться 3 та 10 серпня.

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